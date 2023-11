Norse Atlantic Airways s’envole avec Prognos for Aircraft

Article publié le 5 novembre 2023 par David Dagouret

Prognos for Aircraft est le dispositif de maintenance prédictive, à mi-chemin entre Big Data et IA, proposé par AFI KLM E&M.

AFI KLM E&M déploie ses solutions de maintenance prédictive Prognos® for Aircraft sur la flotte Boeing 787 de Norse Atlantic Airways. Faisant suite à l’accord de support Equipements/pooling signé en 2022 entre les deux groupes, la mise en œuvre de Prognos® vise à maximiser la valeur et l’impact des programmes de maintenance conçus par AFI KLM E&M sur les opérations de la compagnie norvégienne.

Pour rappel, Prognos® for Aircraft est le dispositif de maintenance prédictive, à mi-chemin entre Big Data et IA, proposé par AFI KLM E&M afin d’optimiser la planification des opérations d’entretien d’équipements et composants. Il permet notamment d’anticiper des défaillances d’équipements à venir et d’organiser en conséquence les programmes de dépose pour contrôle, test et réparation, évitant des situations d’AOG préjudiciables sur le plan de l’exploitation.

Derk Nieuwenhuijze, VP Digital, Marketing & Communication d’AFI KLM E&M a déclaré : "le choix de Norse Atlantic Airways de se fier aux solutions de maintenance prédictive d’AFI KLM E&M s’inscrit dans la continuité de l’accord de support Equipements signé en 2022. Celui-ci faisait déjà la part belle à l’enjeu de disponibilité des pièces avec un accès pool et un MBK, l’application de Prognos® ajoute une couche supplémentaire de sécurité, de maîtrise et d’optimisation au service des opérations de notre client."

Thom-Arne Norheim, COO de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "pour une compagnie aérienne, maintenir ses avions le plus longtemps dans les airs est évidemment un objectif de premier plan. La perspective d’une maintenance prédictive, visant à anticiper les problèmes plutôt qu’à les subir, est donc très intéressante, et la suite des solutions Prognos® d’AFI KLM E&M permet de tendre vers cette approche. Pour nous, cela sera un vecteur de progrès dans la gestion et l’organisation des opérations de maintenance, et par extension, un moyen bénéfique de réduire nos coûts dans le domaine."





