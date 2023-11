PLAY, les résultats d'octobre

Article publié le 20 novembre 2023 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté plus de 154 479 passagers.

PLAY a transporté 154 479 passagers en octobre 2023. Il s’agit d’une hausse de 68 % par rapport au mois d’octobre 2022 avec 91 940 passagers.

PLAY a atteint un taux de remplissage de 83 % en octobre 2023, en hausse par rapport à 2022 qui affichait à la même période un taux de remplissage de 81,9 %. De plus, 85,5 % des vols de PLAY sont arrivés à l'heure.

Au total, 28,4 % des passagers PLAY ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 33,9 % ont voyagé à destination de l'Islande et 37,6 % étaient des passagers en correspondance (VIA).

Parmi toutes les destinations desservies par PLAY, 10 d’entre elles ont enregistré un taux de remplissage supérieur à 90 %. Londres et Porto ont même affiché un taux de remplissage remarquable de plus de 95 %.

Les revenus ancillaires moyens continuent d'augmenter, avec une hausse de 20 % en octobre 2023 par rapport à octobre 2022, et la tendance semble solide pour les mois à venir.

Depuis le début de l’année 2023, PLAY a transporté 1,3 million de passagers. Le taux de remplissage est égal à 84,9 %. 27 % des passagers PLAY ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 32,6 % ont voyagé à destination de l'Islande et 40,3 % étaient des passagers en correspondance (VIA).

Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "Le mois d'octobre 2023 a enregistré un coefficient de remplissage très satisfaisant de 83 %, contre 82 % en octobre 2022. Le nombre de passagers a lui aussi augmenté de 68 % par rapport à l'année dernière pour s'établir à 154 000 voyageurs. En outre, PLAY a enregistré un taux de ponctualité de 85,8%, ce qui est tout à fait honorable.

Le mois d'octobre marque officiellement la fin de la saison estivale et le passage à la saison hivernale. La demande de vols vers l'Europe en provenance des États-Unis a été très forte cette année, avec des tarifs et des bénéfices supérieurs à ceux de 2022.

La croissance des rendements moyens et des revenus ancillaires se poursuit sur l'ensemble de notre réseau. Nous constatons un taux de réservation équilibré sur la plupart de nos marchés pour l'hiver. Nous remarquons cependant un léger ralentissement de la demande dû à la saisonnalité ainsi qu'à la situation économique internationale actuelle.

Nous sommes toutefois préparés à cette situation et nous utiliserons la flexibilité de notre modèle d'entreprise pour ajuster notre capacité en fonction de la demande sur nos différents marchés, comme nous l'avons fait auparavant avec succès. L'équipe PLAY est prête pour les mois d'hiver à venir et fera face aux évolutions du marché ainsi qu'aux défis des opérations liées aux conditions météorologiques, avec professionnalisme et toujours avec le sourire."