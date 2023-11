Republic Airways signe un protocole d’accord avec Aura Aero

Article publié le 9 novembre 2023 par David Dagouret

Ce protocole d’accord pose les bases de la coopération entre Aura Aero et Republic quant à l’assistance que Republic apportera au programme ERA.

Republic Airways (Republic) et Aura Aero ont signé un protocole d’accord portant sur le développement de l’ERA, l’avion de transport régional 19 places à propulsion électrique.

Republic Airways est l’une des principales compagnies aériennes régionales d’Amérique du Nord, basée à Indianapolis, Indiana. Elle opère plus de 200 appareils Embraer E170/175 pour des vols vers près de 100 destinations quotidiennes. Republic emploie plus de 6 000 professionnels de l’aviation et vole exclusivement pour Delta Air Lines, American Airlines et United Airlines.

Ce protocole d’accord pose les bases de la coopération entre Aura Aero et Republic quant à l’assistance que Republic apportera au programme ERA. Republic fournira essentiellement un support en termes de développement technique et commercial d’ERA.

Jérémy CAUSSADE, Président et Co-Fondateur d’Aura Aero a déclaré : "Nous sommes très fiers d’être conseillés par Republic sur les besoins qui sont ceux d’un avion compétitif en Amérique du Nord. Chez Aura Aero, nous sommes convaincus que l’électrique est le futur de l’aviation régionale, et nous ne sommes qu’au début de cette révolution !"





Sur le même sujet