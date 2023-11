Robin Aircraft en liquidation judiciaire

Article publié le 22 novembre 2023 par David Dagouret

Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire du constructeur aéronautique français.

En février dernier, nous vous annoncions que Casimir Pelissier, Président de Robin Aircraft avait publié un communiqué sur son site, stipulant que le constructeur aéronautique français était placé sous protection du Tribunal de Commerce de Dijon. Robin Aircraft faisait face à de nombreuses difficultés financières et cherchait des solutions.

Face à ces difficultés, la société française avait donc annoncé se placer sous la protection du Tribunal de Commerce de Dijon et avait demandé à bénéficier du régime favorable de la sauvegarde. Ce régime avait pour but de donner du temps à l'entreprise pour se rétablir.

Trois offres de reprise ont été soumises au Tribunal de commerce de Dijon mais malgré cela ce même Tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de Robin Aircraft déclarant que les offres de reprise étaient insuffisantes ou incompatibles.

La société mère de Robin, CEAPR (Centre Est Avions Robin) n'est pas concernée par cette mesure et poursuit son activité.

Casimir Pelissier, Président de Robin Aircraft a déclaré : "Une douche froide tombe sur les épaules de tous ceux qui ont participé ou encouragé l'aventure. La dureté des temps et les limites humaines de l'équipages nous forcent à mettre un genou en terre. Mails elles ne nous forcent pas à abandonner. CEAPR (Centre Est Avions Robin) est debout, au service et aux côtés de tous les fidèles des avions Robin. CEAPR va prendre à son bord tous les compagnons Robin qui pourront et voudront continuer à faire vice et grandir les savoir-faire uniques amassés depuis tant d'années par une longue suite d'artisans de grand talent. Et quand demain la communauté des passionnés du DR400 et du Cap10 le voudra et que les conditions du marché le permettront, nous seront prêts."





