Skywings Flight Training augmente sa flotte de Diamond Aircraft

Article publié le 14 novembre 2023 par David Dagouret

L'accord porte sur l'acquisition de quatre nouveaux DA40NG.

Le 8 novembre dernier, Skywings Flight Training a signé une commande de quatre nouveaux DA40 NG à moteur à réaction Austro Engine lors de l'European Flight Training Event (EATS) qui s'est tenu à Cascais, au Portugal. En outre, Skywings a récemment commandé un simulateur de vol Diamond. Grâce à ce nouvel investissement, la flotte de Diamond Aircraft à l'aéroport d'Anvers, en Belgique, sera portée à sept appareils (6x DA40, 1 DA42) et à un convertible DA40/42 FNPT II.

La livraison de l'avion d'entraînement monomoteur DA40 NG et du Diamond Aircraft FNPT II est prévue pour 2024.

Pieter Brantegem, Chief Commercial Officer, Skywings Flight Training a déclaré : "L'investissement dans des avions modernes et efficaces permet à Skywings d'offrir à ses élèves les dernières technologies et une expérience de vol plus durable. Le Diamond DA40 NG n'est pas seulement économique, il offre également une avionique avancée, préparant les étudiants aux environnements de cockpit modernes qu'ils rencontreront dans leur future carrière de pilote de ligne."

Jane Wang, directrice des ventes, Diamond Aircraft Autriche a déclaré : "La mission de Skywings Flight Training est de former avec ce qu'il y a de mieux sur le marché de la formation au pilotage tout en ayant la sécurité comme priorité absolue, ce qui signifie que leurs avions doivent répondre aux normes les plus élevées. Diamond Aircraft représente la pointe de l'aviation générale, avec une conception entièrement composite, des moteurs à pistons à carburéacteur exclusifs et respectueux de l'environnement et des glass cockpits Garmin G1000 NXi, il s'agit donc d'un accord naturel pour les deux organisations. En outre, elles bénéficieront de tous les avantages offerts par la mise en commun des flottes - standardisation réduite des instructeurs, transition rapide des élèves, réduction des stocks de pièces, réduction des coûts de maintenance, ainsi que la commodité d'un fournisseur unique."

