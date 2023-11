Volotea nomme un nouveau Directeur Général

Article publié le 28 novembre 2023 par David Dagouret

David González est nommée à ce nouveau poste et travaillera en collaboration avec le PDG, Carlos Muñoz.

Volotea a annoncé la nomination d'un nouveau Directeur Général en la personne de David González et il travaillera en étroite collaboration avec Carlos Muñoz, le PDG et fondateur de la compagnie aérienne.

David González a dirigé l'expansion réussie de la compagnie au cours des cinq dernières années, avec un chiffre d'affaires qui a plus que doublé, passant de 307 millions d'euros en 2017 à plus de 700 millions d'euros en 2023. Auparavant, de 2018 à 2023, il a créé et dirigé le secteur des revenus auxiliaires (revenus complémentaires autres que la vente de billets tels que les frais de bagages ou la restauration et les services à bord), devenu un secteur de premier ordre contribuant à environ 43 % des recettes de l'entreprise. Il a été professeur de mathématiques et de recherche opérationnelle avant d’intégrer la compagnie.

En outre, la compagnie a promu Eduard Diviu au poste de directeur de l'exploitation (COO), alors qu'il occupait précédemment le poste de directeur adjoint de l'exploitation. À ce titre, Eduard Diviu supervisera l'exploitation annuelle de plus de 80 000 vols de la compagnie.

Carlos Muñoz, PDG et fondateur de Volotea a déclaré : "David a été un pilier fondamental dans la construction de l'entreprise au cours de la dernière décennie. L'importance qu'il accorde au développement commercial, son esprit analytique et son excellente vision stratégique, combinés à d'immenses compétences en matière de leadership et à sa capacité avérée à travailler efficacement en équipe, font de lui le candidat idéal pour le poste de directeur général. Ces qualités nous aideront à exploiter tout le potentiel de Volotea en Europe, en particulier à un moment de consolidation de la demande et de croissance continue de notre entreprise, et au cours d'une année où nous prévoyons d'atteindre une rentabilité élevée."

David González, le nouveau directeur général de Volotea a déclaré : "Depuis que j'ai rejoint Volotea il y a plus de dix ans, j'ai assisté à la transformation et à la croissance d'une entreprise qui a construit un modèle commercial unique. Nous avons été en mesure d'offrir des solutions et d'améliorer la connectivité pour 65 % de la population européenne vivant loin des grandes capitales, résolvant ainsi un déséquilibre structurel entre la répartition de la population et l'allocation des capacités. Dans mes nouvelles fonctions, je me réjouis de pouvoir stimuler la croissance de Volotea et de renforcer notre efficacité et notre compétitivité en matière de coûts, en travaillant avec une excellente équipe de plus de 1 800 professionnels à travers l'Europe."





