Volotea ouvre 4 nouvelles lignes depuis sa base de Brest

Article publié le 27 novembre 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne dévoile 4 nouvelles routes vers l'Italie et l'Espagne.

Quelques jours après avoir annoncé l'ouverture d'une base à Brest en avril prochain, accompagné du lancement de 13 lignes - dont Athènes, Barcelone, Faro et Palerme -, Volotea a dévoilé 4 nouvelles destinations au départ de l'Aéroport Brest Bretagne.

La compagnie prévoit donc l'ouverture de 4 routes vers l'Italie et l'Espagne :

Une ligne vers Olbia en Sardaigne à raison de deux vols par semaine, les lundis et vendredis.

Une liaison vers Malaga sera proposée deux fois par semaine, les mardis et samedis.

Une ligne vers Rome sera également effectuée deux fois par semaine, les jeudis et dimanches.

Enfin une liaison vers Minorque également avec deux rotations par semaine, les jeudis et dimanches.

Gilles Gosselin, responsable France de Volotea a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer le renforcement de notre présence à Brest avec quatre nouvelles destinations vers Olbia, Malaga, Rome et Minorque. Ces nouveautés sont le reflet de nos ambitions révélées il y a quelques semaines pour l'Aéroport de Brest, à savoir l’ouverture d’une base en avril prochain et une offre historique et renforcée. Cette étape coïncide également avec notre décennie d'activité fructueuse à Brest et reflète notre engagement profond envers la connectivité régionale et notre volonté constante d'enrichir les possibilités de voyage."

Claude Arphexad Directeur d’exploitation de l’Aéroport Brest Bretagne a déclaré : "Nous sommes très heureux d’accueillir ces 4 nouvelles lignes qui consolident les ambitions de Volotea sur notre plateforme. Nous complétons ainsi notre offre de destinations internationales afin de satisfaire les besoins clairement identifiés des habitants de notre territoire et des voyageurs désireux de visiter la Bretagne."





