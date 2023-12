Air Corsica commande des ATR 72-600 supplémentaires

Article publié le 19 décembre 2023 par David Dagouret

La compagnie corse a annoncé l'achat de deux nouveaux ATR 72-600.

Air Corsica et ATR ont confirmé une commande ferme portant sur deux ATR 72-600 initiée lors du Salon du Bourget. Air Corsica achève la transition complète de sa flotte d’ATR de la série 500 vers la dernière génération de turbopropulseurs.

A la livraison des deux appareils, prévue pour la première moitié de 2024, Air Corsica disposera d’une flotte régionale entièrement harmonisée. Ses sept ATR 72-600 seront équipés des tout derniers moteurs PW127XT. Air Corsica était fin 2022 le premier opérateur à prendre livraison d’un ATR 72-600 équipé du nouveau moteur PW127XT.

Marie-Hélène Casanova-Servas, Présidente du Conseil de surveillance d’Air Corsica, a déclaré : "Cette commande marque un tournant important pour Air Corsica, fermement engagée à placer la connectivité notamment régionale, le développement durable et la satisfaction des voyageurs corses au cœur de ses préoccupations. Notre flotte harmonisée autour de l’ATR 72-600 va nous permettre de continuer à contribuer activement au dynamisme de notre île en offrant à nos clients un moyen de transport à la fois rapide, fiable, économique et responsable."

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a déclaré : "Nous sommes fiers d’accompagner Air Corsica dans la modernisation de sa flotte, et de définir ensemble de nouveaux standards pour l’aviation régionale. Client de lancement du PW127XT, Air Corsica est également le premier opérateur ATR au monde à intégrer des prises USB sur l’ensemble de ses sièges. A travers cet esprit pionnier qui nous rassemble, nous envoyons un message fort : l’aviation régionale peut et doit être à la fois fiable, bas carbone, confortable et connectée."





