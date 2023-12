Airbus Helicopters et les forces armées allemandes signent un contrat pour l'acquisition d'hélicoptère H145M

Article publié le 17 décembre 2023 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de 82 hélicoptères.

La Bundeswehr allemande et Airbus Helicopters ont signé un contrat portant sur l'achat de jusqu'à 82 hélicoptères multirôles H145M (62 commandes fermes plus 20 options). Il s'agit de la plus importante commande jamais passée pour le H145M et, par conséquent, de la plus importante pour le système de gestion d'arme HForce. Le contrat prévoit également sept années de soutien et de services, ce qui garantit une entrée en service optimale. L'armée allemande recevra cinquante-sept hélicoptères, tandis que les forces spéciales de la Luftwaffe en recevront cinq.

La version de base des H145M commandés sera équipée de dispositifs fixes, dont le système de gestion des armes HForce, développé par Airbus Helicopters. Cela permet à la Bundeswehr de former ses pilotes sur le même type d'hélicoptère que celui utilisé en opération et au combat.

Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters a déclaré : "Nous sommes fiers que la Bundeswehr ait décidé de commander jusqu'à 82 hélicoptères H145M. Le H145M est un hélicoptère multirôle robuste et l'armée de l'air allemande a acquis une grande expérience opérationnelle avec sa flotte de forces d'opérations spéciales H145M LUH. Nous veillerons à ce que la Bundeswehr reçoive les hélicoptères conformément au calendrier de livraison très ambitieux qui prévoit les premières livraisons en 2024, moins d'un an après la signature du contrat."





