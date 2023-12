Aircalin lance un vol Papeete-Nandi-Nouméa

Article publié le 8 décembre 2023 par David Dagouret

Il s'agit seul vol direct entre Nadi et Papeete.

Aircalin, la compagnie aérienne de la Nouvelle-Calédonie, a annoncé lancer depuis le mercredi 6 décembre un second vol hebdomadaire entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française via les îles Fidji (aéroport de Nandi), programmé chaque mercredi. Il s'agit seul vol direct entre Nadi et Papeete.

L'ouverture de cette nouvelle ligne offre un accès à une nouvelle destination à seulement 5 heures de vol qui est l'ile des Fidji. Les passagers pourront via Nandi ou Nouméa voyager vers les îles du Pacifique comme Vanuatu, Samoa ou Tonga mais également vers l'Australie comme Sydney, Brisbane et Melbourne.

Les voyageurs pourront également bénéficier d'une meilleur accès vers l'Amérique du nord à travers les partenariats existants avec Air Tahiti Nui et Fiji Airways.

Sur le même sujet