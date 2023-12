Cathay commande des Airbus A350 Cargo

Article publié le 8 décembre 2023 par David Dagouret

La commande porte sur 6 exemplaires de l'A350F.

Le groupe hongkongais, Cathay a annoncé la signature d'une commande avec Airbus portant sur l'acquisition de six avions A350F (version cargo).

Actuellement en développement, l’A350F pourra transporter une charge utile allant jusqu’à 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 milles marins/8 700 kilomètres. Cela lui permettra de desservir tous les marchés de fret lourd, y compris la plus grande route de fret au monde entre Hong Kong et Anchorage.

Cathay exploite déjà des Airbus A350 dans sa section commerciale. Sa flotte d'A350-900 et A350-1000 est composée de 47 exemplaires.

Le directeur général du groupe Cathay, Ronald Lam, a déclaré : "À l'aube de 2024, notre projet de reconstruction prend de l'ampleur : "À l'approche de 2024, notre projet de reconstruction prend de l'ampleur. Cette commande constitue un autre élément majeur de notre investissement pour l'avenir. Elle témoigne de la confiance de Cathay dans le hub de Hong Kong, alors que nous nous tournons vers les opportunités offertes par le système à trois pistes. Ces avions-cargos de nouvelle génération, très économes en carburant, offriront une capacité de fret supplémentaire importante, étendront notre réseau mondial et contribueront à nos objectifs de leadership en matière de développement durable."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus, a déclaré : "Nous sommes heureux qu'un opérateur de fret aérien mondial aussi avisé que Cathay ait rejoint le nombre croissant d'acteurs de référence de l'industrie du fret aérien qui ont choisi l'A350F. L'appareil s'intégrera parfaitement à la flotte existante d'A350 passagers de Cathay, tout en réduisant les coûts d'exploitation à un niveau jamais atteint auparavant sur des marchés du fret de plus en plus concurrentiels. Dans le même temps, il permettra une réduction très significative des émissions de carbone, contribuant ainsi immédiatement aux objectifs de développement durable."

