easyJet annonce une nouvelle liaison depuis Montpellier

Article publié le 7 décembre 2023 par David Dagouret

La compagnie orange lancera dès le 1er avril, une ligne entre Montpellier et Palma de Majorque.

easyJet a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison depuis l'aéroport de Montpellier vers Palma de Majorque (île des Baléares). Cette nouvelle ligne sera lancée dès le 1er avril 2024 et sera opérée à raison de deux vols par semaine, le lundi et le jeudi en basse saison, le vendredi et le dimanche en haute saison.

Celle-ci s’ajoute aux 3 autres destinations déjà desservies depuis Montpellier : Bâle, Londres Gatwick et Londres Luton.

Sur le même sujet