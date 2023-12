easyJet annonce une nouvelle ligne au départ de Bordeaux

Article publié le 4 décembre 2023 par David Dagouret

La compagnie orange ouvrira une liaison entre Bordeaux et l'ile de Madère.

easyJet a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne au départ de Bordeaux. A partir du 06 avril 2024, la compagnie low-cost proposera donc une liaison entre Bordeaux et Funchal (Madère-Portugal).

Cette nouvelle liaison sera opérée à raison de 2 vols par semaine vers Funchal, le mercredi et le samedi en basse saison, et le lundi et jeudi en haute saison, à partir du 6 avril 2024.

Cette nouveauté porte à 33 le nombre de destinations desservies par easyJet à Bordeaux. easyJet renforce son offre avec cette nouvelle ligne à Bordeaux où easyJet propose déjà 3 destinations portugaises : Faro, Lisbonne, et Porto.

