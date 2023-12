Elixir Aircraft internalise son service navigabilité

Article publié le 23 décembre 2023 par David Dagouret

La mission du service navigabilité est donc de s’assurer, pendant toutes les phases de vie de l’avion, que celui-ci vole en toute sécurité.

Elixir Aircraft a annoncé internaliser son service navigabilité. Auparavant réalisée en externe, la navigabilité est donc maintenant assurée en interne, avec le recrutement d'Anthony Chauveau et de Jonas Dauwe, respectivement aux fonctions de responsable navigabilité et ingénieur navigabilité.

La navigabilité est l’aptitude d’un aéronef à voler en sécurité, vis-à-vis de :

Ses occupants

Des autres aéronefs et,

Des personnes survolées

Anthony Chauveau, responsable navigabilité

Anthony a fait des études d’ingénieur en Génie mécanique et conception à l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard (UTBM). Sorti en 2017 il a été embauché chez CEAPR (Centre Est Aéronautique Pierre Robin – la société qui détient les droits intellectuels des avions ROBIN) en juin 2017 en tant qu'ingénieur navigabilité et bureau d’études. Il a pu y réaliser des projets dans leur globalité, en passant par la conception, la certification, les méthodes, l’industrialisation, la qualité, la documentation etc.

Anthony Chauveau, responsable navigabilité a déclaré : "Etant arrivé à l’un des niveaux les plus élevés lors de ma précédente expérience, et afin de ne pas rester sur mes acquis, j’ai souhaité changer d’air et découvrir de nouvelles perspectives, tout en mettant à profit mes compétences et mon savoir faire au service d’une société à taille humaine et en devenir, ou je pourrais retrouver une ambiance familiale et un produit qui vaut le coup de se battre. Mon choix s’est donc naturellement porté vers Elixir Aircraft."

Jonas Dauwe, ingénieur navigabilité

Après un double diplôme d’ingénieur Aéronautique ISAE-ENSMA / INSA obtenu en 2017, Jonas a débuté sa carrière chez NYCO (Consommables pour l’Aéronautique et la défense) en tant que chef de projet « Programme ». Afin de se rapprocher des aéronefs, il est passé de la « qualification » à la « certification » en faisant ses armes au sein du pôle navigabilité H160 chez Airbus Helicopters à Marignane.

Jonas Dauwe, ingénieur navigabilité a déclaré : "Le projet d’Elixir Aircraft permettra aux futurs pilotes de se former sur un avion moderne, économe et fiable. Avec les enjeux environnementaux actuels et en tant que pilote privé, ces arguments m’ont motivé à rejoindre l’aventure et apporter mes compétences sur un spectre plus large cette fois-ci ! "