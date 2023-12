Embraer livre un Praetor 600 à la Corée du Sud

Article publié le 7 décembre 2023 par David Dagouret

Il s'agit de la première livraison d'un Praetor 600 à la Corée du Sud.

Embraer a annoncé qu'un Praetor 600 a été livré au Centre de services d'inspection en vol de Corée du Sud. Il s'agit du premier Praetor 600 dans ce pays.

Embraer a travaillé en étroite collaboration avec le fabricant allemand de systèmes d'inspection en vol, Aerodata AG, afin d'obtenir cette première certification de type et de livrer l'appareil au Centre d'inspection en vol (FIC) du ministère sud-coréen de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des transports (MOLIT), bureau régional de l'aviation de Séoul. Le Praetor 600 est équipé du système d'inspection en vol d'Aerodata, AeroFIS.

Le Praetor 600 a été sélectionné par le Centre d'inspection en vol (FIC) de Corée du Sud pour effectuer un large éventail de tâches d'inspection en vol telles que l'étude de site, la surveillance, l'inspection de mise en service, l'inspection périodique, l'inspection spéciale, la validation des procédures et les contrôles aériens ADS-B. Ces missions sont essentielles pour l'entretien et l'étalonnage des aides à la navigation et garantissent la sécurité et la précision des systèmes de navigation aérienne dans tout le pays.

Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security a déclaré : "Embraer est fière de soutenir le Centre d'inspection des vols de Corée du Sud dans sa mission d'amélioration de la sécurité et de l'efficacité de son espace aérien. Le déploiement du Praetor 600 pour les services d'inspection en vol reflète notre engagement à fournir des solutions innovantes qui font la différence dans l'aviation. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Aerodata AG et d'offrir à la Corée du Sud un service exceptionnel."

