Eve Air Mobility collabore avec Flexjet

Article publié le 7 décembre 2023 par David Dagouret

Ce partenariat porte sur une simulation logicielle initiale de la solution d'Eve en matière de gestion du trafic aérien urbain (Urban ATM).

Eve Air Mobility ("Eve") a avoir signé un partenariat de collaboration avec Flexjet. Ensemble, les entreprises ont mené une simulation logicielle initiale de la solution d'Eve en matière de gestion du trafic aérien urbain (Urban ATM). L'initiative a permis de valider et d'affiner le logiciel par le biais d'essais auprès des utilisateurs et d'un retour d'information sur son interface et sa valeur pour l'industrie.

Londres étant l'un des principaux marchés d'hélicoptères au monde et un point central pour les futures opérations eVTOL, la simulation s'est déroulée pendant quatre jours en novembre au centre de contrôle tactique de Flexjet à l'aéroport de Farnborough, au Royaume-Uni, et a vu le logiciel Urban ATM d'Eve suivre des vols d'hélicoptères en direct opérés par la division hélicoptères de Flexjet au Royaume-Uni, effectuant le type de services qui seront essentiels pour permettre les futures opérations UAM. Flexjet exploite une flotte de 11 hélicoptères au Royaume-Uni et son groupe d'entreprises est l'un des clients d'Eve en tant qu'opérateur de flotte d'ATM urbain.

Flexjet, le principal exploitant d'hélicoptères du Royaume-Uni, a mis à disposition sa flotte d'hélicoptères pour effectuer des vols, en étroite collaboration avec l'équipe Urban ATM d'Eve.

NATS, le principal fournisseur de services de contrôle du trafic aérien au Royaume-Uni, et London Heliport ont soutenu l'initiative en fournissant des informations complémentaires afin de s'assurer que la solution d'Eve apportera la plus grande valeur à tous les participants de l'écosystème UAM.

L'initiative englobait divers aspects des opérations, y compris les opérations commerciales régulières, des scénarios atypiques et des vols adaptés aux besoins spécifiques d'un avion à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL), ce qui a permis de démontrer le comportement du produit dans divers scénarios du monde réel. L'intégration des vertiports pour gérer efficacement les ressources était l'objectif principal du test, en plus de la vérification et de la validation d'un sous-ensemble de capacités du produit Urban ATM, avec un accent particulier sur l'outil d'aide à l'exploitation de la flotte UAM.

L'objectif d'Eve dans le cadre de cette collaboration était de fournir des informations sur les services nécessaires pour soutenir les futures opérations eVTOL de manière sûre et efficace. Un autre objectif était de déterminer si ces nouveaux services pouvaient avoir une valeur immédiate pour les opérations d'hélicoptères existantes. À l'issue de la simulation, Eve et Flexjet examineront les résultats et discuteront des recommandations en matière d'améliorations, de changements et d'exigences d'intégration potentielles. Les entreprises continueront également à explorer les possibilités d'intégration des outils logiciels existants, afin d'améliorer le potentiel de la solution Urban ATM.

Johann Bordais, PDG d'Eve a déclaré : "Cette collaboration avec Flexjet représente une avancée significative dans nos efforts pour faire progresser la mobilité aérienne urbaine. Nous nous engageons à explorer des solutions innovantes qui amélioreront les opérations actuelles et contribueront à l'avenir des vols urbains."

Eli Flint, président des opérations mondiales d'hélicoptères de Flexjet, a déclaré : "Nous sommes ravis d'apporter l'expertise de Flexjet en matière d'hélicoptères au Royaume-Uni et de jouer un rôle clé dans la création de l'écosystème UAM de demain, en aidant à informer les mouvements de la prochaine génération d'aéronefs verticaux. Flexjet se consacre à l'avancement des solutions d'aviation qui répondront aux besoins de nos clients dans les années à venir, et nous sommes enthousiasmés par le potentiel des eVTOLs pour des vols électriques à courte distance transparents et durables."