Icelandair : résultats de novembre 2023

Article publié le 17 décembre 2023 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 282 000 passagers lors du mois de novembre.

En novembre 2023, Icelandair a transporté 282 000 passagers, soit une augmentation de 13% par rapport à novembre de l'année dernière. La plus forte augmentation a été de 37% sur le marché transatlantique via l'Islande. À ce jour, la compagnie islandaise a transporté quatre millions de passagers, soit une hausse de 17% par rapport à l'année précédente.

En novembre, 36% des passagers d'Icelandair se rendaient en Islande, 16% en provenance d'Islande, 40% étaient en transit via l'Islande et 8% voyageaient sur des vols domestiques en Islande. Le taux de remplissage était de 75,4%, en amélioration de 1,9 point de pourcentage, et la ponctualité était de 84,5%.

Bogi Nils Bogason, PDG d'Icelandair a déclaré : "En novembre, nous avons continué à constater une augmentation du nombre de passagers et un taux de remplissage plus élevé par rapport à l'année dernière, malgré une augmentation de capacité de 12%. Cela est survenu malgré certains impacts négatifs sur le flux de réservations dus à la couverture médiatique de l'activité sismique dans la péninsule de Reykjanes. À l'avenir, il y aura un certain impact sur les réservations et les revenus pour les prochains mois, mais à plus long terme, le flux de réservations semble retrouver sa force d'antan. En 2023, nous avons transporté quatre millions de passagers. Je suis très fier de l'équipe d'Icelandair et reconnaissant envers nos fidèles passagers pour ces résultats. Je me réjouis déjà de l'année 2024 où nous continuerons à utiliser les forces et la flexibilité de la société pour relever les défis et saisir les opportunités sur nos marchés."





Sur le même sujet