La fermeture de l'aérodrome d'Oyonnax-Arbent est repoussée

Article publié le 29 décembre 2023 par David Dagouret

L'aérodrome devait fermer ses portes définitivement le 31 décembre pour y créer un centre commercial hors la fermeture a été repoussée.

Le Conseil du Haut-Bugey Agglomération (HBA) avait annoncé en janvier 2022 que l'aérodrome d'Oyonnax-Ardent devait fermer dans l'intérêt général pour privilégier la création d'une surface foncière à vocation économique. La fermeture de l'aérodrome était donc programmé pour le 31 décembre prochain, date de la fin de la convention entre la commune d'Oyonnax et l'aéroclub de Jean Coutty. D'après la presse régionale, les 38 hectares de l'aérodrome devaient être utilisés pour créer un nouveau centre commercial.

A presque trois de la date fatidique, la fermeture du terrain d'aviation a été repoussé à une date ultérieure qui n'a pas été précisée.

L’aérodrome d’Oyonnax-Arbent a été créé en 1961 où une convention d'exploitation a été signée entre l'aéroclub et la commune d'Oyonnax. L'aérodrome qui est ouvert à la circulation aérienne publique, a pour code OACI : LFLK. Oyonnax-Arbent est situé sur la commune d’Arbent à 2 km au nord d’Oyonnax dans l’Ain et a une altitude de 1755ft (535m).

L’aérodrome dispose de deux pistes orientées sud-nord (04/22), une piste bitumée et une piste en herbe, longues de 870 m et larges de 30.

Dès 2004, la communauté de commune d'Oyonnax veut récupérer le terrain et souhaite résilier la convention signée avec l'aéroclub. En 2018, Le conseil municipal d'Oyonnax vote la dénonciation de la Convention d'exploitation de l'aérodrome: cette dénonciation implique l'arrêt des activités aéronautiques dès janvier 2024. Avec la création du collectif "Poumon Vert" prônant la sauvegarde de l'aérodrome et de la valorisation de la zone verte environnante, l'aérodrome était en sursis et il semble tenir bon.