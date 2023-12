La stratégie de Delta pour se débarrasser de 3 000 tonnes de plastique à usage unique

Article publié le 23 décembre 2023 par David Dagouret

Depuis début décembre, Delta a entamé l’ultime phase de tests de ses nouveaux gobelets en papier à bord des vols transcontinentaux.

Delta Air Lines travaille depuis plusieurs années sur la conception de prototypes de gobelets en papier capables de contenir des boissons chaudes, froides et alcoolisées, tout en respectant des normes environnementales strictes. Depuis début décembre, ces gobelets ont pris leur envol pour une ultime phase de tests sur plusieurs liaisons intérieures transcontinentales et sur certains autres vols.

Une fois approuvés et distribués sur l'ensemble du réseau Delta, les gobelets en papier contribueront à éliminer chaque année plus de 3 000 tonnes de gobelets en plastique à usage unique à bord et permettront à Delta de faire un pas de plus vers la réduction des plastiques à usage unique à bord d'ici à 2025.

Dans le cadre de sa démarche visant à offrir une expérience de voyage plus durable, Delta a déjà éliminé plus de 2 200 tonnes de plastique à usage unique par an depuis 2022.

L'un des principaux défis relevés par Delta lors de la transition vers les gobelets en papier a été de trouver une alternative au traditionnel gobelet composé, entre autres, d’un revêtement plastique qui rend leur recyclage plus difficile. Un autre défi de taille, les réglementations et les mandats internationaux concernant le plastique à usage unique varient considérablement d’un pays à un autre, ce qui se traduit par une multitude de règles que Delta a dû prendre en considération en tant que compagnie aérienne mondiale.

Les gobelets en papier ont fait l'objet de tests approfondis afin de s'assurer qu'ils répondent aux normes élevées que les clients attendent de Delta.

La phase finale de tests devrait être achevée au printemps 2024. Après cela, les gobelets en plastique traditionnels reviendront sur tous les vols, le temps que leurs remplaçants soient produits à grande échelle et déployés sur l'ensemble du réseau Delta.

Amelia DeLuca, Responsable Développement Durable de Delta a déclaré : "En tant que compagnie aérienne, notre objectif principal est de décarboner nos activités - ce qui dépendra en grande partie de la façon dont nous volons et du carburant que nous utilisons. Mais également de mettre en place, dès maintenant, des actions pour réduire l'impact de nos activités. Ces gobelets sont la preuve que Delta prend au sérieux son engagement à intégrer la durabilité dans tout ce que la compagnie fait. L'un des principaux éléments d'un changement durable et à long terme est la possibilité de tester les nouvelles solutions et d'obtenir un véritable retour d'information de la part de nos employés et de nos clients. Nous devons constamment tester, apprendre et adapter. C'est cela innover, et l'innovation est au cœur de l'ADN de Delta."

Kristen Manion Taylor, S.V.P. du service à bord a déclaré : "Il est important de trouver une alternative aux gobelets en plastique à usage unique qui soit de qualité supérieure pour nos clients et pratique pour nos hôtesses et stewards. Nos hôtesses et stewards sont soucieux de minimiser notre impact environnemental tout en continuant à offrir une expérience client exceptionnelle sur nos vols."





Sur le même sujet