Le NH90 Sea Tiger de la marine allemande effectue son premier vol

Article publié le 7 décembre 2023 par David Dagouret

L'Allemagne a commandé 31 hélicoptères NH90 Sea Tiger.

Le premier NH90 Sea Tiger a décollé comme prévu pour son vol inaugural, sur le site d'Airbus Helicopters à Donauwörth, en Allemagne. La Bundeswehr allemande a commandé 31 hélicoptères NH90 Sea Tiger pour les opérations embarquées de la marine allemande en 2020.

Airbus Helicopters entre maintenant dans une phase de qualification qui se concentrera sur les essais en vol de l'hélicoptère et des nouveaux systèmes qui seront installés à bord du NH90 Sea Tiger. Les livraisons devraient débuter à la fin de l'année 2025.

Les hélicoptères remplaceront la flotte vieillissante de Mk88A Sea Lynx de la marine allemande, entrée en service en 1981. La Bundeswehr exploite déjà 18 hélicoptères de transport naval NH90 Sea Lion qui ont été livrés entre 2019 et 2023.

135 hélicoptères navals NH90 ont déjà été livrés à six pays et ont effectué plus de 90 000 heures de vol dans le cadre d'opérations de recherche et de sauvetage, d'opérations humanitaires et d'opérations militaires. Plus de 500 hélicoptères NH90 sont en service dans le monde entier et ont accumulé plus de 370 000 heures de vol.

Stefan Thomé, directeur général d'Airbus Helicopters en Allemagne a déclaré : "Nous sommes fiers d'équiper la marine allemande avec le NH90 Sea Tiger. L'exploitation du NH90 Sea Lion et du Sea Tiger permettra à la marine de rationaliser davantage ses opérations et sa maintenance. Le NH90 Sea Lion, qui est déjà en service dans la marine, a récemment prouvé ses capacités lors d'une première opération de sauvetage d'envergure en mer du Nord."

