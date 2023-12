Livre pour noël : La Patrouille de France illustrée

Article publié le 5 décembre 2023 par David Dagouret

Ce livre est illustré par Olivier Dauger, peintre officiel de l'air et de l'espace.

Les éditions Paquet, ont annoncé la publication en novembre dernier du livre "La Patrouille de France Illustrée". Cet ouvrage retrace les prouesses de la Patrouille de France et il fait parti de la collection cockpit des éditions Paquet, collection qui est dédiée au monde de l'air.

Ce livre rend hommage à cette formation acrobatique qui fait vibrer les cœurs à l’unisson. Il est illustré par Olivier Dauger, auteur et illustrateur de bande dessinée, l’album contient plus de 20 illustrations relatant les exploits et évolutions de cette fameuse patrouille, fierté du patrimoine français depuis 1953.

Au travers de nombreux documents inédits, et illustrations créées à l’occasion, ce récit immerge les lecteurs dans la vie de ces voltigeurs, des Champs-Elysées à New-York, en passant par la Muraille de Chine et bien d’autres lieux encore.

Une véritable plongée contemplative qui entraîne les lecteurs dans un voyage dans le temps, aux commandes de Morane-Saulnier, Mystère IV, Fouga Magister et autres Alphajet.

