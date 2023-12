Lockheed Martin présente le premier F-35A pour la Belgique

Article publié le 12 décembre 2023 par David Dagouret

La Belgique a commandé un total de 34 exemplaires du F-35A.

Lockheed Martin a présenté le premier F-35A Lightning II de la Belgique lors d'une cérémonie de lancement sur le site de production du F-35 de Lockheed Martin. Cet événement marque une étape importante dans l'histoire de l'armée de l'air belge et renforce l'alliance entre les États-Unis et la Belgique, un allié clé de l'OTAN.

De hauts responsables gouvernementaux et militaires belges et américains ont assisté à la cérémonie. Le programme de la Belgique prévoit l'acquisition de 34 F-35A. Le premier appareil, désigné AY-01, sera livré à l'armée de l'air belge l'année prochaine et sera basé à la base aérienne de Luke, en Arizona, où se déroule la formation internationale des pilotes et des techniciens de maintenance du F-35.

Les F-35 sont aujourd'hui utilisés dans 31 bases à travers le monde. À ce jour, Lockheed Martin a livré plus de 980 F-35, formé plus de 2 250 pilotes et 15 125 techniciens de maintenance, et la flotte de F-35 a dépassé les 768 000 heures de vol cumulées.

Michel Hofman, amiral, chef de la défense des forces armées belges a déclaré : "L'introduction du F-35 au sein de la Force aérienne belge nous permettra de continuer à remplir toutes nos missions dans les décennies à venir, en coopération avec nos alliés et partenaires de l'OTAN, de l'UE et au-delà."

Mike Schmidt, directeur du programme F-35 a déclaré : "Nous félicitons la Belgique pour cette réalisation importante. La croissance du F-35 en Europe renforce les partenariats internationaux, l'interopérabilité et la capacité de combat, et souligne l'importance de l'avion en tant que moyen de dissuasion contre les adversaires potentiels. "

