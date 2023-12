TAP Air Portugal nomme Rino Morosini au poste de Country Manager France et Benelux

Article publié le 7 décembre 2023 par David Dagouret

Rino Morosini a pris son poste à compter du 1er décembre 2023.

TAP Air Portugal renforce ses équipes en France avec la nomination de Rino Morosini en qualité de Country Manager France et Benelux à compter du 1er décembre 2023.

Basé au sein des bureaux parisiens de la compagnie, Rino Morosini aura pour mission de diriger l’équipe de la TAP en France et au Benelux.

Rino Morosini possède une solide expérience du management, largement acquise dans ses précédentes fonctions qu’il a exercé auprès de compagnies aériennes telles que Qatar Airways, Air China, Air Liberté, British Airways ou encore TAT.

Dans le cadre de ses missions, Rino Morosini sera directement rattaché à Ana Marta Alves, Regional Sales Director – Europe.

Rino Morosini, Country Manager France & Benelux de la TAP a déclaré : "Enthousiaste par nature, je suis heureux de rejoindre les équipes de la TAP, une compagnie aérienne porteuse de valeurs qui joue un rôle important dans l’industrie de l’aviation européenne et mondiale. De nouveaux défis à relever et une nouvelle équipe à accompagner, telles sont mes missions à venir."

Frédéric Gossot, Sales and Distribution Director de la TAP a déclaré : "Cette nomination au sein de notre entité parisienne s’inscrit dans le développement de la TAP sur le marché français. Nos ambitions sont très fortes en matière de consolidation et de croissance auprès des clients et voyageurs de l’Hexagone."





