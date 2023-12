Transavia dévoile la cabine de son Airbus A320neo

Article publié le 4 décembre 2023 par David Dagouret

La future cabine de l’Airbus A320neo de Transavia France disposera de 186 sièges.

Dans le cadre du renouvellement de sa flotte, Transavia France recevra début 2024 son premier Airbus A320neo. La filiale low-cost du groupe Air France a dévoilé des photographies de la cabine de ces futurs appareils.

La future cabine de l’Airbus A320neo de Transavia France disposera de 186 sièges. Le choix s’est porté sur les sièges SL3710 de Recaro (largeur de l’assise : 48,2 cm ; hauteur du siège : 114,3 cm"). Les sièges sont déjà pré-inclinés de 15° et les clients pourront profiter d’un espace pour les jambes de 73,6 cm. Porte gobelet et port USB-C de 60W y sont intégrés. Enfin, les tablettes sont élargies de 5 cm par rapport à des tablettes classiques.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous avions à cœur de respecter 2 grands objectifs : Le premier était de représenter notre image de marque "We make low-cost feel good" et ainsi d’illustrer les valeurs de notre compagnie. Le deuxième objectif portait sur l’innovation. Nous nous devions de proposer une nouvelle cabine moderne et une expérience à bord toujours plus confortable."

