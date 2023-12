Un ballet aérien pour célébrer les 90 ans d’Air France et les 70 ans de la Patrouille de France

Article publié le 23 décembre 2023 par David Dagouret

Afin d’achever une année autour du 90ème anniversaire d’Air France et des 70 ans de la Patrouille de France, les deux fleurons aéronautiques français dévoilent un film événement les réunissant pour un ballet aérien exceptionnel.

Fin septembre 2023 avait lieu le vol de convoyage du 22ème Airbus A350-900 de la compagnie Air France baptisé "Les Sables-d’Olonne", reliant les usines du constructeur à Toulouse, au hub d’Air France à Paris-Charles de Gaulle. À cette occasion, les Alphajet de la Patrouille de France en vol de mise en place en vue d’un meeting aérien en région Occitanie l’ont rejoint le temps d’une chorégraphie.

L‘opération a été filmée à plus de 2 500 mètres d’altitude au-dessus de la Camargue. Cette mission baptisée "Athos A350", a réuni durant quelques instants, onze avions de tailles et de vitesses d’évolution très différentes.

Réalisé par Eric Magnan (Airborne Films), spécialiste des prises de vues aériennes, le film a été capté à partir d’un avion caméra français TBM 700 DAHER, embarquant un système de caméra gyrostabilisé. La musique signée par le compositeur Augustin Saldjian a été interprétée par un orchestre philharmonique.

Eric Prévot, responsable de l’opération et leader de la mission ATHOS A350 a déclaré : "Un mois de préparation et de coordination minutieuse a été nécessaire pour régler dans les moindres détails ce vol de 45 minutes, et garantir le plus haut niveau de sécurité. Ce travail réalisé conjointement entre l’équipe de la Patrouille de France, l’équipage d’Air France et le pilote de l’avion caméra a été effectué avec le plus haut niveau d’exigence."

