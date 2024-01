Article publié le 4 janvier 2024 par David Dagouret

La compagnie nationale ouvrira de nouvelles liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Vérone (Italie), Narvik-Îles Lofoten (Norvège) et Kalamata (Grèce).

Air France a dévoilé les premières nouveautés de son programme été 2024. Au cours de la saison été 2024 (avril à octobre 2024), la compagnie proposera 7 liaisons supplémentaires - dont 3 nouveautés - au départ de son hub de Paris-Charles de Gaulle.

Moyen-courrier :

A l’été 2024, le réseau moyen-courrier d’Air France s’enrichira de 3 nouvelles destinations :

Vérone (Italie) : jusqu’à 3 vols par semaine les mardis, jeudis et samedis à compter du 2 avril 2024, assurés en Embraer 190.

Narvik, porte d’entrée des îles Lofoten (Norvège) : 1 vol par semaine chaque samedi du 15 juin au 31 août 2024, assuré en Airbus A319,

Kalamata (Grèce) : 1 vol par semaine chaque samedi du 6 juillet au 31 août 2024, assuré en Airbus A319.

Air France prolongera par ailleurs sur la saison été la desserte de Tromsø (Norvège), jusqu’ici assurée uniquement en hiver. Jusqu’à deux vols par semaine seront proposés au départ de Paris-Charles de Gaulle, assurés en Airbus A319.

Long-courrier :

Le 13 mai 2024, Air France reprendra la desserte de Minneapolis (Minnesota, Etats-Unis), assurée à l’été 2023 par Delta Air Lines, partenaire d’Air France dans le cadre de la joint venture transatlantique regroupant Air France, KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic. Un vol quotidien sera proposé, assuré en Boeing 787-9.

Toujours aux Etats-Unis, la liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Raleigh Durham (Caroline du Nord) inaugurée à l’hiver 2023 sera prolongée et renforcée sur l’été 2024. Jusqu’à 7 vols seront proposés chaque semaine (contre 3 à hiver 2023-2024), assurés en Airbus A350-900.

Air France proposera ainsi 23 destinations en Amérique du Nord l’été prochain : Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Détroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Montréal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Ottawa, Québec, Raleigh Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver et Washington DC.

Enfin, la liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) inaugurée à l’hiver 2023 sera elle aussi prolongée sur l’été 2024. Un vol quotidien sera assuré en Airbus A350-900.

