Air France reliera Paris-Charles de Gaulle à Phoenix (Arizona)

Article publié le 27 janvier 2024 par David Dagouret

Il s'agit de la 17e destination aux Etats-Unis pour la compagnie nationale française.

Après avoir annoncé la reprise des vols vers Minneapolis (Minnesota) à compter du 13 mai 2024 et l’extension sur l’été de la desserte de Raleigh-Durham (Caroline du Nord), Air France a dévoilé le 23 janvier dernier, l’ajout d’une nouvelle destination à son réseau : Phoenix (Arizona).

La liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Phoenix sera inaugurée le 23 mai 2024 et proposée 3 fois par semaine les mardis, jeudis et samedis. Les vols seront assurés en Boeing 787-9 équipé de 30 sièges en cabine Business, 21 en Premium Economy et 228 en Economy.

Horaires des vols (en heure locale) :

AF068 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h10, arrivée à Phoenix à 12h10

AF069 : départ de Phoenix à 14h10, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 09h15 (le lendemain).

Phoenix sera la 17e destination d’Air France aux Etats-Unis cet été et la 24e en Amérique du Nord, avec Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Détroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Montréal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Ottawa, Phoenix, Québec, Raleigh Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver et Washington DC.

Sur le même sujet