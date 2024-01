Commande de Rafale pour l’armée de l’Air et de l’Espace

Article publié le 13 janvier 2024 par David Dagouret

Cette commande porte sur l'acquisition de 42 appareils, en version monoplace au standard F4, destinés à l’armée de l’Air et de l’Espace.

L'armée de l'Air et de l'Espace a annoncé une nouvelle commande de Rafale auprès de Dassault Aviation. Les appareils de cette 5e tranche de production seront portés au standard F4, dont le développement a été lancé en 2018 et dont le premier incrément a été qualifié par la DGA en mars 2023. Ce standard comprend l’intégration du poste radio Contact, du missile MICA NG (nouvelle génération) et du Brouilleur autonome numérique (BAN) intégré au système d’autoprotection SPECTRA du Rafale.

Ces avions de chasse seront également conçus pour évoluer vers le standard F5 dans les années 2030.

Sébastien Lecornu, ministre des Armées a déclaré : "Une nouvelle étape décisive est franchie avec la commande de 42 Rafale pour l’armée de l’Air et de l’Espace. C’est une excellente nouvelle pour notre souveraineté, notre sécurité et pour nos armées, qui bénéficieront de Rafale supplémentaires aux capacités opérationnelles modernisées. Première commande majeure financée par la loi de Programmation Militaire, elle illustre l’excellence industrielle française et contribue à plus de 7 000 emplois dans plus de 400 entreprises en France. Cet investissement de plus de 5 milliards d’euros va irriguer de nombreux territoires."

