FK Aircraft numéro 2 des ventes en Allemagne en 2023

Article publié le 27 janvier 2024 par David Dagouret

222 avions ultralégers trois axes ont été immatriculés, autant qu'en 2022.

Les associations DAeC et DULV ont présenté les chiffres de ventes pour 2023. 222 avions ultralégers trois axes ont été immatriculés, autant qu'en 2022. La dernière fois qu'il y en a eu plus, c'était en 2002, soit 247. Une fois de plus, le VL3 de JMB Aircraft est en tête des ventes.23 clients ont choisi l'appareil composite sportif.

L'appareil FK 9 de B&F arrive en deuxième position avec 20 nouvelles immatriculations, suivi par le Dynamic d'Aerospool avec 19 immatriculations. Cependant, un modèle populaire est tombé en disgrâce auprès des clients : l'ancien leader du marché Comco Ikarus n'a introduit que sept C42 sur le marché allemand.

Sur le même sujet