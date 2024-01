Article publié le 7 janvier 2024 par David Dagouret

L'Amicale Jean-Baptiste a démarré les moteurs la célèbre "Forteresse Volante", Aeroweb-fr.net était présent, découvrez les photos et les vidéos de cet événement.

Le Boeing B-17G du musée de l'Amicale Jean-Baptiste Salis, porte le numéro de série 44-8846, il a été construit à la fin de l’année 1944. Il a été intégré à US Air Force en janvier 1945 et ce jusqu’au 20 avril 1945 date de sa dernière mission, il a participé à 6 raids de guerre en Europe. Il a poursuivi sa carrière militaire jusqu’en novembre 1954 pour intégrer l’Institut géographique national (IGN). Il fut immatriculé F-BGSP et basé à Creil. Ses missions étaient des travaux de relevés aériens. Ce B-17 a fait des apparitions remarquées dans les films comme La grande vadrouille.

En 1985, il a rejoint l'Association "Forteresse Toujours Volante" et fut classé avion de collection où il a reçu l’immatriculation F-AZDX (immatriculation actuelle). En 1988, l’appareil a été remis à l’Amicale Jean-Baptiste Salis.

L'appareil ne vole plus depuis de nombreuses années et est visible dans un hangar du musée de l'AJBS. L'appareil n'est pas en état de prendre les airs, néanmoins l'amicale a décidé de sortir ce B17 et de démarrer ses moteurs.

Une première tentative a eu lieu il y a quelques semaines et une nouvelle session a eu lieu aujourd'hui, dimanche 7 janvier 2024. Malgré le froid et le vent, nous étions présents le réveil de la célèbre "Forteresse Volante". Lors de notre présence, deux des quatre moteurs ont réussi à être démarrés.

cliquez sur l'image pour voir la vidéo du démarrage du moteur numéro 1 :

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo du moteur numéro 1 en marche :

