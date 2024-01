Transavia France reçoit son premier Airbus A320neo

Article publié le 10 janvier 2024 par David Dagouret

Son premier vol commercial est prévu le 15 janvier 2024.

La compagnie low-cost, Transavia France, membre du groupe Air France-KLM, a pris livraison de son premier A320neo, loué à Avolon, sur le site du siège d'Airbus à Toulouse. Le groupe Air France-KLM avait pris livraison, le 19 décembre dernier, d'un premier Airbus A321neo destiné à Transavia Pays-Bas.

Le premier Airbus A320neo de Transavia France est immatriculé F-GNEO, msn 11918. Il est équipé de moteurs LEAP-1A de CFM International et est doté de 186 sièges en configuration mono-classe. Cet avion sera basé à Paris-Orly.

La compagnie a choisi l'option Airbus pour que le vol de livraison vers l'aéroport de Paris-Orly soit alimenté par un mélange de carburant d'aviation durable.

Son premier vol commercial est prévu le 15 janvier 2024, entre Paris-Orly et Porto (Portugal), première destination desservie par Transavia France lors du lancement de la compagnie en 2007. À terme, l’Airbus A320neo desservira l’ensemble du réseau de la compagnie, soit plus de 200 liaisons vers 120 destinations.

Cette première livraison fait suite à la commande évolutive passée par Air France-KLM en 2021 portant sur 100 appareils de la famille Airbus A320neo. Assortie de droits d’acquisition pour 60 appareils supplémentaires, cette commande vise à renouveler les flottes de KLM et de Transavia Pays-Bas, et à renouveler et faire croître la flotte de Transavia France.

D’ici fin 2024, Transavia France prévoit d’exploiter 13 Airbus A320neo, aux côtés de sa flotte de près de 70 Boeing 737-800.

Benjamin Smith, Directeur général du Groupe Air France-KLM a déclaré : "La livraison de ce premier Airbus A320neo est une étape clé dans l’histoire de Transavia France. Elle marque la transition de Transavia vers une flotte 100% Airbus et incarne notre volonté de poursuivre le développement de notre marque low cost. Elle s’inscrit dans nos investissements d’envergure et de long-terme dans notre flotte, visant à améliorer la performance économique et environnementale du Groupe. Nous avons de grandes ambitions pour Transavia France, qui est déjà la première compagnie low-cost au départ des aéroports parisiens. La croissance de sa flotte est l’un des axes clés de notre plan stratégique, d’où la décision de doter Transavia de ces appareils plus silencieux, moins polluants et plus efficaces, parfaitement adaptés aux besoins de notre réseau. Nos clients bénéficieront également d’une nouvelle expérience de voyage, en lien avec notre promesse « we make low cost feel good »."





