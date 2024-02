ADP : résultats annuels 2023

Article publié le 15 février 2024 par David Dagouret

Le groupe ADP a enregistré un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros pour l'exercice 2023.

Le groupe ADP a annoncé ses résultats annuels pour l'année 2023. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de près de 5,5 milliards d'euros pour l'exercice 2023 soit croissance de + 17,2 % sous l'effet de la progression du trafic tant à Paris qu'à l'international.

Le groupe ADP a également annoncé que le trafic passagers pour l'année 2023 a été de plus de 336 millions de passagers accueillis dans l'ensemble des aéroports du groupe soit une augmentation de 98,7% de plus qu'en 2019. Le trafic passagers pour les aéroports parisiens a été de 99 millions de passagers soit une augmentation de 92,3 % toujours par rapport à l'année 2019, année post covid.

Augustin de Romanet, Président-directeur général, a déclaré : "Le Groupe ADP a réalisé une très bonne année 2023 avec plus de 336 millions de passagers accueillis dans l'ensemble de notre réseau d'aéroports, dont près de 100 millions à Paris Aéroport. À Paris, le succès de la nouvelle marque d'hospitalité Extime se traduit par une performance commerciale remarquable : le chiffre d'affaires par passager Extime Paris atteint un niveau record de 30,6 euros, soit une augmentation de + 11,6 % par rapport à 2022. Au total, ces bonnes dynamiques de croissance et de performance opérationnelle se traduisent par un EBITDA consolidé de 1 956 millions d'euros, soit une marge d'EBITDA de 35,6 % du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif 2023. Le résultat net part du groupe atteint 631 millions d'euros, permettant de proposer à l'assemblée générale un dividende de 3,82 euros par action, conformément à la politique de distribution d'un dividende de 60 % de ce résultat. L'année 2024 sera une année historique pour tous les collaborateurs du Groupe ADP : nous fêterons les 50 ans de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en mars, nous inaugurerons l'arrivée de la ligne 14 à l'aéroport Paris-Orly en juin et nous ouvrirons grand la porte des Jeux Olympiques et Paralympiques cet été. Nos aéroports seront la première et la dernière image du pays : nous serons à la hauteur de notre responsabilité. Nous engageons dès cette année la transformation des aéroports parisiens, en ligne avec le nouveau modèle aéroportuaire formulé dans notre feuille de route stratégique 2025 Pioneers. Le projet pour Paris-Orly, modèle d'un aéroport décarboné et responsable, ancré dans son territoire, sera présenté lors d'une concertation publique volontaire qui démarrera le 26 février prochain."