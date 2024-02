Air France lance de nouveaux vols spéciaux pour relier Los Angeles à la Côte d’Azur

Article publié le 3 février 2024 par David Dagouret

Ces vols seront proposés à l’occasion du Festival de Cannes et du Grand Prix de F1 de Monaco.

Les 13 et 27 mai 2024, Air France proposera deux vols spéciaux permettant de relier en direct Los Angeles (Etats-Unis) et la ville de Nice (France). Ces vols répondront à la forte demande des clients de la côte ouest américaine qui souhaitent profiter de la Côte d’Azur et de son célèbre Festival International du Film de Cannes, dont Air France est partenaire officiel, ainsi que du Grand Prix de F1 de Monaco.

Les vols seront opérés en Airbus A350 comme suit :

13 mai 2024 - AF041 - Départ de Los Angeles à 13h15, arrivée à Nice à 9h35 le lendemain;

27 mai 2024 - AF040 - Départ de Nice à 13h55, arrivée à Los Angeles à 17h05 le même jour.

Air France proposera également quatre vols spéciaux entre New York-JFK et Nice à l'occasion du Festival international de la créativité Cannes Lions, qui se déroulera du 17 au 21 juin 2024. Ces vols seront aussi assurés par un Airbus A350, avec des départs de New York les 15 et 16 juin 2024, et des retours de Nice les 20 et 21 juin 2024.

Pour la 44ème année consécutive, Air France est partenaire du festival de Cannes dont la 77ème édition se tiendra du 14 au 25 mai 2024.

