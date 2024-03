Air India choisit Thales pour son système de divertissement

Article publié le 28 février 2024 par David Dagouret

Air India va équiper 51 de ses appareils avec le système Thales AVANT Up pour ses IFE.

Air India a choisi la solution AVANT Up In-Flight Entertainment (IFE) de Thales. Ainsi, Thales va mettre à niveau et moderniser la flotte de 40 Boeing 777 et 787 de la compagnie aérienne Air India avec son système AVANT Up. Cette modernisation débutera en 2024 et se poursuivra en 2025. Thales va installer le système AVANT Up IFE sur les 11 nouveaux appareils Airbus et Boeing d’Air India, avec des premières livraisons prévues pour 2025.

AVANT Up de Thales propose un écran Optiq, 4K QLED HDR. Optiq offre des ports de charge rapide USB-A et USB-C directement intégrés à l’écran et est le seul écran doté de deux connexions Bluetooth et d’un WiFi intégré.

Yannick Assouad, Directrice générale adjointe Avionique, Thales a déclaré : "Chez Thales, nous sommes très fiers d’approfondir notre partenariat de longue date avec Air India. Nous nous engageons à soutenir la transformation de la compagnie aérienne en proposant des technologies AVANT Up de pointe qui transcendent l’ordinaire pour offrir aux clients d’Air India des expériences en vol de classe mondiale célébrant la culture et les couleurs de l’Inde."

Ashish Saraf, vice-président et directeur national pour l'Inde, Thales a déclaré : "L'Inde est le marché de l'aviation qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec un énorme potentiel de croissance. Les compagnies aériennes doivent donc améliorer l'expérience globale des passagers. Nous sommes heureux d'aider Air India à réaliser son ambition d'offrir une expérience client supérieure grâce à notre système avancé de divertissement à bord AVANT Up."

Rajesh Dogra, directeur de l'expérience client, Air India a déclaré : "Air India est engagé à fournir une expérience de haut niveau à ses passagers. Nous associer avec Thales pour équiper notre flotte Boeing et Airbus avec leur système AVANT Up IFE nous aidera à avancer dans notre transformation. Les technologies numériques de Thales soutiennent les ambitions d’Air India pour rester à la pointe de l’aviation et de l’expérience passager."





