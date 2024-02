Airbus annonce ses résultats pour l'exercice 2023

Article publié le 22 février 2024 par David Dagouret

Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 11 % sur un an pour atteindre 65,4 milliards d'euros (2022 : 58,8 milliards d'euros).

Airbus SE a publié ses résultats financiers consolidés pour l'exercice 2023 et a fourni des prévisions pour 2024. Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 11 % sur un an pour atteindre 65,4 milliards d'euros (2022 : 58,8 milliards d'euros).

AVIONS COMMERCIAUX :

Les commandes brutes d'avions commerciaux se sont élevées à 2 319 (2022 : 1 078 avions), avec des commandes nettes de 2 094 avions après annulations (2022 : 820 avions). Le carnet de commandes s'élevait à 8 598 avions commerciaux à la fin de 2023.

Au total, 735 avions commerciaux ont été livrés (2022 : 661(1) avions), dont 68 A220, 571 de la famille A320, 32 A330 et 64 A350.Les revenus générés par les activités d'avions commerciaux d'Airbus ont augmenté de 15 %.

La montée en puissance de l'A220 se poursuit en vue d'atteindre une cadence de production mensuelle de 14 appareils en 2026.

Sur le programme de la famille A320, la production progresse bien vers la cadence précédemment annoncée de 75 appareils par mois en 2026. En 2023, la construction des deuxièmes capacités d'assemblage final de l'A320 à Tianjin (Chine) et Mobile (États-Unis) a débuté et la nouvelle chaîne d'assemblage final de la famille A320 à Toulouse a livré son premier appareil en décembre. Le premier client A321XLR est entré sur la chaîne d'assemblage final en décembre, l'entrée en service de ce type d'appareil étant prévue pour le troisième trimestre 2024.

En ce qui concerne les gros-porteurs, la Société continue de viser une cadence mensuelle de 4 appareils pour l'A330 en 2024 et une cadence de 10 appareils en 2026 pour l'A350.

L'EBIT ajusté lié aux activités d'avions commerciaux d'Airbus a augmenté à 4 818 millions d'euros (2022 : 4 600 millions d'euros).

AIRBUS HELICOPTERS :

Airbus Helicopters a enregistré 393 commandes nettes (2022 : 362 unités). Les livraisons d'Airbus Helicopters sont restées stables à 346 unités (2022 : 344 unités) et les revenus ontaugmenté de 4 %. L'EBIT ajusté d'Airbus Helicopters a augmenté pour atteindre 735 millions d'euros (2022 : 639 millions d'euros

AIRBUS DEFENCE AND SPACE :

Les prises de commandes d'Airbus Defence and Space ont augmenté de 15 % en valeur pour atteindre 15,7 milliards d'euros (2022 : 13,7 milliards d'euros. Les commandes du quatrième trimestre comprenaient 16 avions C295 pour l'Espagne. Au total, 8 avions de transport militaire A400M ont été livrés (2022 : 10 avions).

L'EBIT ajusté d'Airbus Defence and Space a diminué pour atteindre 229 millions d'euros (2022 : 384 millions d'euros).

Cette baisse reflète des charges de 0,6 milliard d'euros résultant de la mise à jour des estimations à l'achèvement de certains programmes spatiaux, partiellement atténuées par la performance du reste de l'activité. L'exercice 2022 comprenait des éléments non récurrents, notamment la perte de deux satellites Pléiades Neo

En ce qui concerne le programme A400M, les activités de développement se poursuivent en vue d'atteindre la feuille de route révisée en matière de capacités. Les activités de modernisation progressent en étroite collaboration avec le client. En 2023, une mise à jour supplémentaire de l'estimation du contrat à l'achèvement a été effectuée et une charge nette de 41 millions d'euros a été enregistrée. Des risques subsistent quant à la qualification des capacités techniques et des coûts associés, à la fiabilité opérationnelle des avions, aux réductions de coûts et à la garantie d'un volume global conforme à la base de référence révisée.

Guillaume Faury, Directeur général d'Airbus a déclaré : "En 2023, nous avons enregistré de fortes prises de commandes dans l'ensemble de nos activités et nous avons tenu nos engagements. Il s'agit d'une réussite significative compte tenu de la complexité de l'environnement opérationnel. Nous continuerons à investir dans notre système industriel mondial, tout en progressant sur la voie de la transformation et de la décarbonisation. Nos propositions de dividendes reflètent la solidité des résultats financiers de 2023, nos perspectives de croissance en 2024 et la solidité de notre bilan."





Sur le même sujet