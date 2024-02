BEA : Bilan des rapports publiés en 2023 pour les planeurs

Article publié le 4 février 2024 par David Dagouret

En 2023, le BEA a publié 15 rapports relatifs à des accidents et incidents de planeur ou de remorqueur. Parmi ces 15 rapports publiés, 6 sont basés essentiellement, voire uniquement, sur le témoignage du pilote (enquêtes dites par correspondance).

Les accidents ont entraîné le décès d’une personne. Une autre personne a été gravement blessée. Six thèmes ressortent de ces rapports.

1. Marge de sécurité par rapport au relief

L’exploitation des ascendances près du relief est habituelle en planeur. Les marges de sécurité sont réduites et la hauteur d’évolution ne permet pas toujours au pilote de reprendre le contrôle du planeur en cas d’aléas.

Le guide de sécurité des vols en montagne disponible sur le site du Centre National de Vol à Voile (CNVV) contient des recommandations fondamentales de la technique du vol en montagne. Il aborde en particulier la technique du vol proche du relief et les pièges aérologiques.

Un environnement propice à des ascendances ne garantit pas toujours leur présence et il est nécessaire de conserver une marge de hauteur suffisante.

Le rapport relatif à l’accident survenu au F-COKE le 15 août 2022 à Aillon-le-Jeune illustre ce thème de sécurité.

Événements similaires publiés en 2022 :

Accident survenu au F-CXBD le 22 avril 2022 au col du Portillon.

Ces accidents n’ont pas entraîné de conséquence corporelle.

Ce thème avait été identifié en 2022 avec un rapport publié concernant un accident sans conséquence corporelle, en 2021 avec cinq rapports publiés concernant des accidents au cours desquels deux personnes étaient décédées et une avait été gravement blessée et en 2020 avec cinq rapports publiés concernant des accidents lors desquels trois personnes étaient décédées, une avait été gravement blessée et deux l’avaient été plus légèrement

2. Maintien d’une option d’interruption du vol

Il est important de conserver à tout moment la possibilité de rejoindre un aérodrome ou une aire de sécurité lors des vols de navigation.

Le rapport relatif à l’accident survenu au F-CPAT le 16 août 2022 à Gruffy illustre ce thème de sécurité. Au cours de cet événement, le pilote a recherché des ascendances dans une zone peu propice compte tenu des conditions aérologiques présentes à cette période de la journée. La poursuite des évolutions dans ce secteur conduisait à la perte du local des aérodromes à proximité et n’offrait plus de possibilités au pilote d’atterrir en campagne sur un champ adapté.

On dénombre pour cet événement une personne décédée.

Ce thème avait été identifié en 2020 avec deux rapports publiés concernant des accidents au cours desquels une personne avait été gravement blessée.

3. Remontage, visite prévol et réalisation des actions de sécurité avant décollage

La visite prévol et la réalisation des actions de sécurité avant décollage permettent notamment de s’assurer du bon remontage et de la bonne configuration du planeur.

En 2019, l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) a publié un bulletin d’information (SIB n°2019-07) sur les bonnes pratiques relatives au remontage des planeurs. Ce bulletin, uniquement publié en anglais, a été repris et traduit en français dans la publication Actions Vitales de juin 2019 de la Fédération Française de Vol en Planeur (FFVP). Il y est notamment rappelé l’importance d’être familier avec le type de planeur, en particulier pour les planeurs anciens. Il est également précisé qu’après le montage, les vérifications devraient notamment comprendre la sécurisation des connexions (goupille ou autre système). Il est mentionné que les connexions qui ne sont pas correctement sécurisées peuvent ne pas être détectées par des contrôles positifs : la bonne fixation ne peut être vérifiée que par une inspection manuelle en tournant, en tirant ou en secouant l’axe et en procédant à une inspection visuelle supplémentaire. Plusieurs types de connexions et de verrouillages sont décrits dans ce SIB. Ce document a été modifié à la suite de l’accident survenu au F-CIEA le 27 avril 2022 à Seyne-les-Alpes qui illustre ce thème de sécurité.

Cet accident n’a pas entraîné de conséquence corporelle.

Par ailleurs, l’utilisation de la checklist CRIS, standardisée au niveau de tous les clubs de la FFVP, permet la vérification de la configuration du planeur et de tous les items de sécurité avant décollage.

Ce thème avait été identifié en 2020 avec cinq rapports publiés concernant des accidents au cours desquels deux personnes étaient décédées et deux avaient été gravement blessées.

4. Interruption de treuillée à la suite de la rupture du câble

Lors d’une interruption de treuillée, le pilote doit larguer le câble et simultanément prendre une assiette à piquer afin de rejoindre la vitesse optimale d’approche. Lorsque cette interruption survient à une hauteur intermédiaire (entre 100 et 200 m), le pilote doit rapidement évaluer la hauteur et opter pour l’une ou l’autre des solutions suivantes en fonction : un atterrissage droit devant ou « un tour de piste adapté ».

L’interruption de treuillée à une hauteur intermédiaire peut ainsi s’avérer difficile car elle requiert des actions et une prise de décision très rapides et précises. Le briefing avant décollage prenant en compte les conditions du jour (notamment conditions météorologiques et configuration de la piste et de son environnement) est censé favoriser la réactivation de la mémoire à court terme lorsque la situation le nécessite.

Le rapport relatif à l’accident survenu au F-CBLG le 17 septembre 2022 à Graulhet-Montdragon illustre ce thème de sécurité.

Cet accident n’a pas entraîné de conséquence corporelle.

5. Utilisation du moteur en vol

Les moteurs équipant les planeurs n’ont pas la fiabilité des moteurs d’avion. Anticiper un défaut de démarrage permet d’avoir le temps de pouvoir recommencer la procédure si elle n’a pas fonctionné la première fois ou de rentrer l’hélice. L’anticipation de la dégradation des performances du planeur lorsqu’il vole avec l’hélice sortie moteur à l’arrêt permet d’assurer un atterrissage en toute sécurité en cas de non-démarrage du moteur. Par ailleurs, la finesse réelle d’un planeur dans la configuration hélice sortie et moteur arrêté peut être estimée lors d’un vol dédié.

Le rapport relatif à l’accident survenu au D-KWAY le 25 juillet 2022 à Aspres-sur-Buëch illustre ce thème de sécurité.

Cet accident n’a pas entraîné de conséquence corporelle.

6. Gestion du plan de descente en approche finale

Afin de limiter les effets d’un phénomène aérologique lors de l’approche finale (turbulences, cisaillement de vent), il convient de majorer la vitesse du planeur afin de conserver une marge de sécurité suffisante par rapport à la vitesse de décrochage.

Le rapport relatif à l’accident survenu au ZS-GDE le 15 juillet 2022 à Château-Arnoux Saint Auban illustre ce thème de sécurité.

Événements similaires publiés en 2022 :

Accident survenu au D-6423 le 27 juin 2021 à Aubenasson: Passage sous le plan d’approche peu avant l’atterrissage, contact anormal avec le sol.

On dénombre pour les événements cités une personne gravement blessée.