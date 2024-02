easyJet devient le transporteur officiel du Concours Eurovision de la chanson

Article publié le 22 février 2024 par David Dagouret

La compagnie low cost devient le transporteur aérien officiel du Concours Eurovision de la chanson pour les trois prochaines années.

easyJet devient dans le cadre d'un partenariat pluriannuel le transporteur aérien officiel du Concours Eurovision de la chanson, et réunira ainsi toute l'Europe pour célébrer le plus grand événement musical au monde.

easyJet transportera des milliers de visiteurs depuis toute l'Europe qui se rendront au concours cette année vers l'aéroport de Copenhague, offrant un accès rapide et direct à la ville hôte du concours, Malmö, en Suède, où se dérouleront les demi-finales et les finales en direct les 7, 9 et 11 mai prochain. easyJet va augmenter de plus de 10 % le nombre de sièges au départ et à destination de Copenhague par rapport à la même période l'année dernière.

Gabriella Neudecker, Directrice Marketing d’easyJet a déclaré : "Nous sommes très fiers d'être le transporteur aérien officiel du Concours Eurovision de la chanson pour les trois années à venir. Les voyages offrent une occasion rare de se couper du quotidien et de profiter de l’instant présent, comme le fait l'emblématique Concours Eurovision de la chanson. Les citoyens, les pays et les communautés sont réunis et accueillis pour un évènement où tout est possible. Chez easyJet, nous partageons ces valeurs qui nous sont chères et nous sommes impatients de poursuivre notre mission de connecter les voyageurs aux grandes villes européennes, ce qui, selon nous, fait de ce partenariat un mariage parfait."

Martin Österdahl, Superviseur exécutif de l’Eurovision a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir easyJet en tant que transporteur aérien officiel au sein du Concours Eurovision de la chanson. Nous partageons tous deux la passion de connecter les populations et les cultures, et nous avons hâte de décoller ensemble pour conjuguer le plaisir de la musique et la liberté du voyage."





Sur le même sujet