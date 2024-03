Fokker Services Group, en passe de devenir un centre de service agréé Embraer

Article publié le 28 février 2024 par David Dagouret

Cette certification permettra à Fokker Services Group de mener des activités MRO complètes sur la famille d'avions E-Jets de première génération depuis Seletar, à Singapour.

Fokker Services Asia (filiale de Fokker Services Group) et Embraer ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord. Ce protocole d'accord met l'établissement de Fokker Services Group Asia à Seletar, Singapour, en bonne voie pour devenir un centre de service agréé pour la famille E-Jets de première génération d'Embraer, soutenant ainsi la présence croissante d'Embraer dans la région Asie-Pacifique.

Le protocole d'accord ouvre la voie à la certification de Fokker Services Asia en tant que centre de services agréé par Embraer. Les deux sociétés ont l'intention de conclure un accord définitif au cours du premier semestre 2024, à la suite duquel Fokker Services Asia aura le sceau d'approbation d'Embraer pour effectuer des services de maintenance sur la famille E-Jets de première génération. Cette annonce arrive à point nommé pour Fokker Services Asia, car la perspective d'obtenir une certification d'Embraer constitue une nouvelle étape dans ses efforts pour préparer ses installations asiatiques au déploiement de services MRO complets d'Embraer, après la certification préalable de la CASA (Australie) en août 2023 pour l'avion E190 immatriculé en Australie.

Frank Stevens, vice-président des services MRO d'Embraer Services and Support a déclaré : "Nous sommes très heureux de nous associer à Fokker Services Asia pour étendre notre empreinte MRO en Asie. Embraer s'est développé dans la région Asie-Pacifique au cours de l'année écoulée et il est très important de continuer à développer nos capacités, nos compétences et notre présence pour apporter de la valeur à nos clients."

Thomas Kennedy, directeur général de Fokker Services Asia, a déclaré : "En tant que centre de services agréé et titulaire de certifications délivrées par les principaux organismes de réglementation de l'aviation dans la région, nous sommes fiers d'établir officiellement une nouvelle ligne de travail pour la maintenance complète des avions Embraer."





Sur le même sujet