Korean Air dévoile une nouvelle vidéo de sécurité

Article publié le 14 février 2024 par David Dagouret

Cette nouvelle vidéo met en scène des personnages virtuels.

Korean Air a dévoilé sa dernière vidéo de sécurité en vol, où une hôtesse de l'air virtuelle présente les consignes de sécurité dans un monde numérique.

En intégrant des personnages virtuels dans sa vidéo de sécurité, la compagnie aérienne souhaite atteindre une clientèle éclectique, de tous les âges et de toutes origines.

Korean Air est la première compagnie aérienne à créer une vidéo de sécurité mettant en scène des personnages virtuels : Rina et le groupe MAVE, sont tous deux des créations de Metaverse Entertainment (Netmarble F&C).

Korean Air diffuse sa nouvelle vidéo de sécurité sur tous ses vols depuis début janvier.

Un représentant de Korean Air a déclaré : "Ce projet vise à devenir un exemple de synergie entre l'industrie aéronautique et la technologie numérique. Nous avons l'ambition de changer la perception des vidéos de sécurité en vol grâce à ces nouvelles idées, et de les rendre plus compréhensibles et attrayantes pour les passagers."

Pour voir la vidéo, cliquer sur l'image :

