La République Tchèque choisit le Lockheed Martin F-35

Article publié le 3 février 2024 par David Dagouret

Le premier F-35 Lighting II sera livré à la République Tchèque en 2031.

Le gouvernement de la République tchèque a signé aujourd'hui une lettre d'offre et d'acceptation (LOA) officialisant son intention d'acquérir 24 avions F-35 Lightning II de 5e génération de Lockheed Martin. Dans le cadre de la vente militaire à l'étranger du gouvernement américain, l'armée de l'air tchèque recevra son premier appareil en 2031, qui sera doté de la dernière configuration avancée Block 4.

Outre les avions, le marché comprend également la formation du personnel, le service et le soutien logistique, ainsi que le développement d'autres services de soutien garantissant la réussite de la livraison des 24 F-35.

Le lieutenant-général Mike Schmidt de l'armée de l'air américaine, responsable du programme au sein du Bureau du programme conjoint du F-35 a déclaré : "Nous sommes heureux que le gouvernement de la République tchèque fasse désormais officiellement partie du programme de référence du F-35 Lightning II. Ce partenariat avec le ministère tchèque de la défense permettra de livrer et de maintenir l'avion F-35 pendant des décennies, tout en offrant à l'armée de l'air tchèque une interopérabilité inégalée et en lui garantissant la capacité de contrer les menaces actuelles et futures."

Bridget Lauderdale, vice-présidente et directrice générale du programme F-35 chez Lockheed Martin a déclaré : "Avec la signature de la lettre d'offre et d'acceptation entre les gouvernements de la République tchèque et des États-Unis, la République tchèque devient la 18e nation à rejoindre le programme mondial F-35. Nous sommes honorés de travailler en partenariat avec l'armée de l'air de la République tchèque, alors que ses F-35 rejoignent d'autres nations européennes pour renforcer et accroître l'interopérabilité, augmentant ainsi de manière significative la capacité de dissuasion de l'OTAN. Le F-35 est la meilleure solution pour la future flotte de chasseurs de la République tchèque, avec des capacités de 5e génération qui améliorent l'efficacité de la nation dans l'espace de bataille de la sécurité du 21e siècle."





