Sikorsky achève les essais en vol de trois hélicoptères MH-60R de la marine grecque

Article publié le 10 février 2024 par David Dagouret

La Grèce est le septième pays à recevoir l'hélicoptère maritime MH-60R.

Sikorsky, société du groupe Lockheed Martin, a terminé les essais des systèmes de mission et des capteurs intégrés à bord des trois hélicoptères MH-60R Seahawk achetés par la marine grecque.

Achevés début décembre 2023, les essais ont permis de vérifier que chaque appareil MH-60R est un système d'armement aérien efficace et performant, capable d'effectuer des missions de lutte anti-sous-marine et antisurface à partir de la terre ou d'un navire de guerre.

La Grèce est le septième pays à recevoir l'hélicoptère maritime MH-60R de la marine américaine. En Europe, le Danemark exploite neuf MH-60R. L'Espagne et la Norvège ont passé des commandes en 2023 pour un total de 14 MH-60R.

Les trois premiers MH-60R arriveront en Grèce en 2024 à bord d'avions de transport de la marine américaine. Quatre autres appareils arriveront en 2025 pour compléter l'achat des sept appareils de la marine grecque.

Les MH-60R de la marine grecque rejoindront les 11 avions S-70B Seahawk existants à la base aéronavale de Kotroni. Connus sous le nom d'Aegean Hawks, les anciens hélicoptères maritimes ont été acquis directement auprès de Sikorsky entre 1994 et 2005.

Paul Lemmo, président de Sikorsky a déclaré : "Le fait que ces MH-60R Seahawk de la marine grecque soient communs avec les 330 MH-60R et 250 MH-60S Seahawk, ainsi qu'avec la flotte mondiale d'hélicoptères Black Hawk, permet à Sikorsky et à la marine américaine de continuer à soutenir et à moderniser ce système d'armes éprouvé pour une dissuasion maximale des menaces et une capacité opérationnelle maximale."

Sur le même sujet