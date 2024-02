STARLUX commande l'A350F et des A330neo supplémentaires

Article publié le 21 février 2024 par David Dagouret

L'accord a été signé au salon aéronautique de Singapour.

La compagnie aérienne taïwanaise STARLUX Airlines a passé une commande ferme portant sur cinq nouveaux avions-cargos A350F et trois gros-porteurs A330neo supplémentaires.par KW Chang, président de STARLUX Airlines, et Christian Scherer, CEO de la division Avions commerciaux d'Airbus.

STARLUX Airlines exploite une flotte passagers tout-Airbus qui comprend déjà l'A350-900, l'A330neo et l'A321neo. L'A350F sera exploité par STARLUX Cargo sur certaines des liaisons cargo les plus fréquentées au monde.

Actuellement en cours de développement, l'A350F peut transporter une charge utile allant jusqu'à 111 tonnes et voler jusqu'à 8 700 kilomètres, à un coût nettement inférieur à celui de tout autre avion-cargo disponible aujourd'hui. L'A350F permettra à STARLUX Cargo de desservir tous les marchés du fret lourd dans le monde entier.

Équipé des derniers moteurs Rolls-Royce Trent-XWB97, l'appareil permettra de réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone de 40 % par rapport à l'ancien 747F et sera au moins 20 % plus efficace que son concurrent.

Glenn Chai, PDG de STARLUX a déclaré : "STARLUX Airlines n'a cessé de développer le marché du fret depuis sa création, en capitalisant sur les avantages stratégiques offerts par la situation géographique de Taïwan.Avec cette commande, STARLUX deviendra la première compagnie aérienne taïwanaise à exploiter le gros porteur A350F de nouvelle génération. À l'heure du changement climatique, l'A350F présente une efficacité imbattable en termes de consommation de carburant, d'émissions de CO2 et d'économie, offrant des avantages significatifs en termes d'économie d'énergie et de réduction des émissions de carbone. Il répond non seulement aux exigences des clients en matière de réduction des émissions de carbone, mais s'inscrit également dans le cadre du plan ESG de STARLUX visant à atteindre zéro émission d'ici 2050. En outre, les trois nouveaux A330neos renforceront l'avantage de notre flotte et offriront une plus grande flexibilité pour les opérations de transport de passagers."

Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales, Commercial Aircraft d'Airbus a déclaré : "Nous sommes ravis de travailler avec STARLUX Airlines à la construction et au renforcement de sa flotte. L'exploitation des monocouloirs et des gros-porteurs Airbus de dernière génération présente d'énormes avantages pour la compagnie aérienne. Elle réduit considérablement la consommation de carburant et les émissions de carbone et offre des niveaux inégalés de similitude technique, ainsi que des avantages en matière de maintenance et de formation. L'A350F, le seul gros porteur de nouvelle génération, s'intégrera parfaitement à cette flotte tout-Airbus et permettra à STARLUX Airlines de rivaliser efficacement avec les principaux acteurs des marchés clés du fret."





