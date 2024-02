TAP annonce ses résultats de l'année 2023

Article publié le 3 février 2024 par David Dagouret

La compagnie portugaise a transporté 15,9 millions de passagers.

En 2023, la TAP a transporté un total de 15,9 millions de passagers, soit 2,1 millions de plus que l'année précédente, ce qui équivaut à une croissance de 15,2 %.

Le coefficient d'occupation des vols de la TAP s’est élevé à 80,8 %, soit 0,8 point de pourcentage (p.p.) de plus qu'en 2022 ; montrant déjà une amélioration de 0,7 p.p. par rapport à 2019, année pré pandémique.

Le RPK (Revenue Passenger Kilometer, un indicateur de la productivité de l'aviation) a augmenté de 16 % par rapport à 2022 et de 1,4 % par rapport à 2019.

La performance de la TAP sur l'ensemble des routes long-courriers est particulièrement remarquable, avec un total de 4,6 millions de passagers transportés, soit 15,1 % de plus qu'en 2022, ce qui représente une augmentation de 9,8 % par rapport à 2019.

Sur les liaisons avec les États-Unis et le Canada, la TAP a transporté 1,46 million de passagers, soit 18,4 % de plus qu'en 2022 et 39,5 % de plus qu'en 2019.

Sur les lignes vers le Brésil, le nombre total de passagers transportés s'est élevé à plus de 1,9 million, soit une augmentation de 20,3 % par rapport à 2022 et de 8,4 % par rapport à 2019.

Sur les routes vers les régions autonomes des Açores et de Madère, la TAP a transporté 1,5 million de passagers en 2023, soit 13,2 % de plus qu'en 2022 et 5,7 % de plus qu'en 2019.

Cependant, par rapport à 2019, dernière année complète avant la pandémie, la TAP n'a pas encore totalement retrouvé le même niveau de trafic sur les routes continentales du Portugal, de l'Europe et de l'Afrique, ce qui signifie que la compagnie, en nombre total, est encore inférieure de 7 % au nombre total de passagers transportés en 2019, année pré pandémique.

Il convient également de rappeler que la TAP opère désormais avec moins d'avions et dispose de moins de créneaux horaires à l'aéroport de Lisbonne par rapport à 2019, en raison des impositions du plan de restructuration défini par la Commission européenne, auquel la compagnie est toujours soumise jusqu'en 2025.

