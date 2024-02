Article publié le 21 février 2024 par David Dagouret

La compagnie low-cost du groupe Air France lancera des nouvelles liaisons au départ de Nantes, Montpellier et Nice.

Transavia annonce 5 nouvelles lignes internationales pour l'été 2024 au départ de Nantes, Montpellier et Nice. La filiale low-cost du groupe Air France KLM s’envolera à partir de juillet vers Tanger (depuis Nantes), Rabat et Constantine (depuis Montpellier), Beyrouth et Faro (depuis Nice).

La liaison Nantes – Tanger sera opérée à raison de 2 vols par semaine (les lundis et vendredis), à partir du 01/07/2024.

La liaison Montpellier – Constantine sera également opérée à raison de 2 vols par semaine (les mardis et samedis), à partir du 02/07/2024.

Enfin, la liaison Montpellier – Rabat sera opérée à raison de 2 vols par semaine (les mercredis et dimanches), à partir du 03/07/2024.

Au départ de Nice, Transavia lancera avec 2 nouvelles lignes internationales opérées vers Beyrouth (Liban) et Faro (Portugal) :

La liaison Nice – Beyrouth sera opérée à raison d'1 vol par semaine (les mercredis), à partir du 17/07/2024.

La liaison Nice – Faro sera opérée à raison de 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches), à partir du 18/07/2024.

Nicolas Hénin, directeur général adjoint commercial et marketing chez Transavia France a déclaré : "Avec près de 200 routes et 120 destinations sur l’ensemble de notre réseau, nous sommes ravis de continuer d’étoffer notre programme de vols pour l’été 2024. Nous avons à cœur de proposer toujours plus de possibilités de voyage au départ des régions. Nos clients peuvent donc dès maintenant planifier leurs vacances vers des destinations ensoleillées avec leurs familles ou leurs amis."





