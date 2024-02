Twin Jet ajoute une fréquence supplémentaire entre Toulouse et Rennes

Article publié le 3 février 2024 par David Dagouret

Ce vol supplémentaire sera opéré tous les mardis soir.

A partir du 27 février 2024, Twin Jet ajoutera une nouvelle fréquence à son itinéraire Toulouse-Rennes. Ce vol supplémentaire sera opéré tous les mardis soir.

Le programme des vols Twin Jet entre Rennes et Toulouse est le suivant :

Départ de Toulouse à 07h00, arrivée à 08h30 à Rennes le lundi, mardi, mercredi et jeudi

Départ de Rennes à 09h00, arrivée à 10h30 à Toulouse le lundi, mardi, mercredi et jeudi

Départ de Toulouse à 17:30, arrivée à 19:00 à Rennes, le mardi

Départ de Rennes à 19:30, arrivée à 21:00 à Toulouse, le mardi

Eric Moret, Directeur général de Twin Jet a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer cette expansion de notre service entre Toulouse et Rennes. Cette décision reflète notre engagement envers nos passagers en leur offrant plus de choix et de flexibilité. Nous croyons que l'ajout de cette fréquence répondra aux besoins croissants des voyageurs d'affaires et de loisirs, renforçant ainsi les liens entre ces deux destinations importantes."





Sur le même sujet