United Airlines augmente de 10 % le nombre de ses vols entre la France et les États-Unis en 2024

Article publié le 18 février 2024 par David Dagouret

Extension de la période d'exploitation des vols au départ de Paris-Charles de Gaulle vers New York/Newark et Washington, D.C., ainsi qu’entre Nice et New York/Newark.

United Airlines augmentera de 10 % le nombre de ses vols entre la France et les États-Unis pour l'année 2024. La compagnie aérienne démarrera plus tôt sa seconde liaison saisonnière quotidienne sans escale entre Paris-Charles de Gaulle et New York/Newark, sa seconde liaison quotidienne entre Paris-Charles de Gaulle et Washington D.C., ainsi que son vol quotidien saisonnier entre Nice et New York/Newark. United met également en service un Boeing B787-10 Dreamliner ultramoderne sur son vol Paris-Charles de Gaulle - Chicago O'Hare pendant la haute saison.

Le second vol quotidien entre Paris-Charles de Gaulle et New York/Newark sera désormais assuré presque toute l'année, commençant près de trois mois plus tôt, le 16 février 2024, et se prolongeant jusqu'au 6 janvier 2025. Opéré avec le Boeing 767-300 premium de United, le second vol quotidien proposera une cabine plus grande de classe affaires United PolarisSM et United Premium PlusSM, avec 46 suites affaires United Polaris offrant un accès direct au couloir, 22 sièges United Premium Plus et 99 sièges en classe économique.

Le second vol quotidien entre Paris-Charles de Gaulle et Washington, D.C. débutera un mois plus tôt, le 3 mai, et se poursuivra jusqu'au 26 octobre 2024. Assuré par un Boeing 767-300 de United, ce second vol quotidien comportera 30 suites affaires United Polaris avec accès direct au couloir, 24 sièges United Premium Plus et 149 sièges en classe économique.

Pendant la haute saison, du 3 mai au 26 septembre 2024, United mettra également en service un Boeing B787-10 Dreamliner ultramoderne sur sa liaison Paris-Charles de Gaulle - Chicago O'Hare, avec 44 suites affaires United Polaris avec accès direct au couloir, 21 sièges United Premium Plus et 253 sièges en classe économique. Ceci représente une augmentation d'environ 75 sièges par rapport à l'été 2023, dont 16 sièges supplémentaires en classe affaires United Polaris.

En plus de ses liaisons sans escale vers New York/Newark, Washington D.C. et Chicago O'Hare, United assure également presque toute l'année un vol quotidien entre Paris Charles de Gaulle et San Francisco, opéré en Boeing 777-200ER avec 50 suites affaires United Polaris bénéficiant d'un accès direct au couloir, 24 sièges United Premium Plus et 202 sièges en classe économique.

La liaison saisonnière entre Nice et New York/Newark débutera avec plus d'un mois d'avance cette année, le 31 mars, et se poursuivra jusqu'au 26 octobre 2024. Cette liaison sera opérée en Boeing 767-300, un appareil haut de gamme de United, doté d'une cabine plus spacieuse en classe affaires United Polaris et United Premium Plus, avec 46 suites affaires United Polaris offrant un accès direct au couloir, 22 sièges United Premium Plus et 99 sièges en classe économique.

Les horaires des vols :

Grégoire Dutoit, directeur commercial de United en France a déclaré : "Grâce à l'augmentation significative de notre capacité et à l’expansion de notre offre, nous pouvons présenter à nos clients français un éventail plus large d'options pour leurs prochaines vacances aux États-Unis, et ce, plus tôt dans l'année. Durant l'été 2024, United déploiera son programme estival transatlantique le plus étendu à ce jour, proposant ainsi une diversité accrue de choix de voyages et la possibilité de profiter de correspondances fluides vers d'autres destinations à travers le continent américain, via nos hubs aux États-Unis."





Sur le même sujet