Atlantic Airways reprend ses vols entre La France et les Îles Féroé

A compter du 22 mars prochain, Atlantic Airways reprend ses vols direct entre Paris et Vágar.

Atlantic Airways a annoncé la reprise de ses vols entre la France et les Îles Féroé. A compter du 22 mars prochain, Atlantic Airways reprendra ses vols direct, jusqu'à 3 fois par semaine, entre Paris et Vágar.

Le vol aller (RC425) partira de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle les lundis à 13h35, les mercredis à 17h20 et les vendredis à 16h50, arrivant à Vágar respectivement à 15h15, 19h00 et 18h30. Le vol retour (RC424) partira de Vágar les lundis à 9h00, les mercredis à 12h45 et les vendredis à 12h15, arrivant à Paris-Charles de Gaulle à 12h35, 16h20 et 15h50.

Les vols seront opérés en Airbus A320. La flotte d'Atlantic Airways est composée de quatre Airbus A320, deux A320ceo et deux A320neo.

