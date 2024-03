AURA AERO nomme Drew McEwen au poste de Directeur Commercial

Article publié le 2 mars 2024 par David Dagouret

Il sera à la tête de l’équipe commerciale d’AURA AERO à Toulouse et d’une autre équipe en cours de constitution aux Etats-Unis.

AURA AERO vient de nommer l’américain Drew McEwen au poste de Directeur Commercial. Basé aux USA, Drew McEwen est un professionnel aguerri de l’aviation, qui compte plus de 35 ans d’expérience auprès de deux constructeurs historiques de l’aviation générale, Piper Aircraft et Beechcraft.

Il sera chargé de consolider les ventes, le marketing et le support client d’AURA AERO. Il travaillera également en étroite collaboration avec les partenaires et fournisseurs de l’avionneur dans le monde entier, dans l’objectif commun de décarboner l’aviation.

Avant de rejoindre AURA AERO, Drew McEwen occupait le poste de Vice-Président des Ventes à l’International chez Piper Aircraft depuis 2017. Il a rejoint Piper en 2010 comme Directeur des Ventes Amériques avant de devenir Responsable Ventes Internationales et Business Development en 2011. Il a ensuite occupé les fonctions de Vice-Président Ventes, Marketing et Support Client de 2013 à 2017.

Avant de travailler pour Piper Aircraft, Drew McEwen a passé 27 ans chez Beechcraft, où il a occupé différentes positions de management dans des domaines clés comme le support client et produit, les ventes, le management de charters, la multipropriété d’avions et les ventes sur le marché secondaire. Durant sa carrière chez Beechcraft, Drew a été désigné meilleur vendeur individuel, ayant vendu à lui seul plus d’1 Md de $ d’appareils 1900C/D neufs.

Drew McEwen est pilote privé avec une qualification multi-moteurs. Titulaire d’un Bachelor‘s degree en Communication de l’Université d’Arizona, il est diplômé de l’Ecole de Commerce Darden à l’Université de Virginie, avec spécialisation ventes, stratégies marketing, vente professionnelle et concepts de management.

Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d’AURA AERO a déclaré : "Nous sommes très heureux d’accueillir Drew dans l’équipe et sommes certains que sa grande expérience et sa connaissance approfondie du marché, ainsi que son réseau impressionnant, seront des atouts majeurs pour le développement d’AURA AERO et la commercialisation de nos deux familles d’avions, INTEGRAL et ERA."

Drew McEwen a déclaré : "Je suis ravi de rejoindre cette équipe remarquable. Chez AURA AERO, nous nous engageons pour révolutionner l’industrie de l’aviation en étant fer de lance sur des avancées technologiques qui feront la décarbonation du transport aérien. Avec nos avions innovants, INTEGRAL et ERA, nous visons l’établissement de nouveaux standards pour ouvrir la voie à un avenir plus durable. Je suis vraiment impatient de collaborer avec les employés, partenaires et futurs clients, en travaillant ensemble pour promouvoir ces avions révolutionnaires. Ensemble, nous tirerons parti de notre expertise et passion collectives pour accélérer l’adoption de technologies aéronautiques plus propres et plus vertes. Je suis honoré de faire partie de cette équipe incroyable et je suis impatient de contribuer à notre vision commune d’un futur plus durable."





