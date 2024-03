Delta relance son vol quotidien entre Nice et New York

Article publié le 29 mars 2024 par David Dagouret

La liaison est relancée pour la 32e année.

Delta Air Lines proposera son vol quotidien entre Nice et New York-JFK à partir du 30 mars et durant toute la saison estivale

Delta Air Lines relance son vol quotidien sans escale au départ de Nice (NCE) à destination de New York (JFK) à partir du 30 mars 2024. La liaison est relancée pour la 32e année.

Ce vol permet également de connecter la côte est des États-Unis et le sud de la France en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En effet, plusieurs épreuves se dérouleront dans la région : football (Nice et Marseille) et voile (Marseille).

Horaires des vols quotidiens entre Nice et New York, à compter du 30 mars 2024 :

Vol DL29 départ de Nice à 14h00 arrivée à New York JFK à 17h10

Vol DL28 départ de New York JFK à 18h05 arrivée à Nice à 08h15 (j+1)

