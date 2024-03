easyJet annonce l'ouverture d'une ligne entre Paris-Orly et Reykjavik

Article publié le 3 mars 2024 par David Dagouret

Cette liaison sera opérée à raison de deux vols par semaine dès le 03 septembre 2024.

easyJet a annoncé l'ouverture d'une nouvelle liaison internationale entre Paris-Orly et Reykjavik en Islande. Cette nouvelle liaison entre Paris-Orly et Reykjavik sera opérée à raison de deux vols par semaine, le mardi et le samedi, à partir du 3 septembre 2024.

Cette nouveauté porte à 22 le nombre de destinations desservies par easyJet depuis sa base de Paris-Orly.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France a déclaré : "Plus de 3 millions de passagers à Paris-Orly nous font confiance chaque année pour leurs voyages et renforcent notre relation de longue date avec la région parisienne. Nous sommes heureux de leur proposer cette nouvelle destination prisée à partir de septembre 2024."





Sur le même sujet